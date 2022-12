Telekom-Deutschlandchef Srini Gopalan „Mit Tiefbau allein werden wir nicht das Optimum erreichen“

Open-RAN gilt in der westlichen Welt als Alternative zu der Technologie des umstrittenen chinesischen Anbieters Huawei. Doch hat die Telekom den Einsatz von Open-RAN bis zum Ende dieses Jahrzehnts verschoben. Funktioniert es nicht so gut wie erhofft?

Entwickelt sich das Open-RAN-Ökosystem so schnell, wie wir alle gehofft hätten? Nein. Sind wir ganz vorn dabei, es einzusetzen? Ja. Wie bei allen neuen Systemen braucht es einfach Zeit. Wir bekennen uns voll zu Open-RAN. Und wir installieren es nächstes Jahr an unseren Funktürmen. Aber es ist ganz klar noch nicht fertig.