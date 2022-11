„Twitter Blue“ Musk: Verifizierte Twitter-Konten gibt es nur noch mit 8-Dollar-Abo

Musk will den Verifizierungshaken und andere Vorteile in das bestehende Abo „Twitter Blue“ integrieren, das bislang Lesezeichen, einen besonderen Lesemodus sowie die Möglichkeit zur Korrektur eines bereits gesendeten Tweets umfasst. Es ist bislang aber nur in Kanada und den USA verfügbar und kostet knapp fünf Dollar. Für das erweiterte Abo waren zwischenzeitlich Preise von bis zu 20 Dollar im Monat im Gespräch.