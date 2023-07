Twitter-Logo Musk verabschiedet sich vom Twitter-Vogel

Twitter will sich unter seinem Eigentümer Elon Musk vom blauen Vogel verabschieden und als Logo ein „X“ einführen. Die Änderung werde weltweit schon an diesem Montag kommen, gab Musk am Sonntag in einer Serie von Tweets bekannt. „Und bald werden wir der Twitter-Marke Adieu sagen und, allmählich, all den Vögeln“, schrieb er unter Verweis auf das bisherige Emblem der Online-Plattform.