10 Jahre nach der Pleite Die wundersame Wiederauferstehung von Märklin und Schiesser

Am selben Tag beginnt in Nürnberg die Spielwarenmesse, es ist der wichtigste Termin des Jahres für die Branche. Pluta setzt sich in seinen BMW und gibt Gas. Er will sich auf der Messe zeigen, Zulieferern, Händlern und Kunden demonstrieren, dass es weitergeht. „Sanieren, das ist der schwerere Weg. Aber ich bevorzuge ihn“, verrät er wenig später dem „Spiegel“. Er ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ihn der Fall Märklin über Jahre beschäftigen wird.