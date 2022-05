Wein wird teurer „Die Preise werden immer weiter nach oben gehen – da ist kein Ende in Sicht“

Für den Wein-Fachhandel waren die zwei vergangenen Jahre hart. In der Coronapandemie hatten viele Restaurants und auch die Verkaufsräume des Fachhandels selbst über Monate geschlossen. Kellner und Sommeliers sind abgewandert, haben der Branche für immer den Rücken gekehrt, sagt Nico Böttcher. Auch das fließt in den Preis mit ein. Sein Weinhandel Concept Riesling verkauft an seinem Standort am Düsseldorfer Carlsplatz und auch online Wein an Gastronomen, an Sammler und auch einfach an diejenigen, die am Carlsplatz vorbeischlendern. Etwa zwanzig bis vierzig Prozent Marge benötigt das Unternehmen pro Flasche, sagt Böttcher. Davon zahlt Concept Riesling den Verkaufsstand, das Personal, aber auch gekühlte Lagerhallen und Logistik. Der Großteil der Kosten aber fällt woanders an: im Weinberg.