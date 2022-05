Bürokratie Tesla-Tempo – das klingt für Mittelständler wie ein schlechter Witz

Tesla – das eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar besitzt – verfügt über so viele Mittel, dass es sich einen Rückbau zur Not hätte leisten können. Die meisten anderen Unternehmen jedoch finanzieren solche Investitionen per Kredit. Sprichwörtlich in den Sand gesetzte Baukosten plus Rückbaukosten von etwa zehn Prozent der Gesamtinvestition wären für normale Unternehmen zumeist der sichere Tod. Um es klar zu sagen: Ich habe großen Respekt vor Elon Musk. Er ist ein richtiger Macher. Er hat das E-Auto salonfähig gemacht, bei der Digitalisierung Maßstäbe gesetzt und auch in der Produktion versucht, vieles neu zu denken. Aber bei dem Bau unter Vorbehalt konnte er einkalkulieren, dass sich Deutschland kein Scheitern erlauben würde.



