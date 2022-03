Max, warum brauchen wir neue Wachstumsunternehmen?

Max Flötotto: Sie schaffen Werte und Arbeitsplätze – die Basis für Wohlstand in Deutschland. Es wird nicht ausreichen, sich auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen. Deutschland hat in den letzten 20 Jahren in wichtigen Industrien an Bedeutung verloren und nur wenige neue Champions hervorgebracht. Um in bestehenden und neuen Industrien relevant zu sein, braucht Deutschland neue erfolgreiche Wachstumsunternehmen. Den Wertschöpfungsbeitrag und das Arbeitsplatzpotenzial haben wir jüngst in einer detaillierten Studie abgeschätzt. So können bis 2030 insgesamt fast 1,5 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und etwa 2,3 Billionen Euro an Marktkapitalisierung erreicht werden. Das allein würde die heutige Gesamtbewertung der Dax-40-Unternehmen um mehr als 20 Prozent übertreffen.