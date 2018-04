Die vollautomatisierte Produktion hat deshalb also noch ihre Grenzen.

Natürlich. Wir arbeiten intensiv daran, stehen aber erst am Anfang. Bevor wir eine Fabrik vollständig automatisieren, müssen wir sie erst einmal umfassend digitalisieren. Das bedeutet auch, dass möglichst alle relevanten Daten aus den Produktionsprozessen und zu den Produkten erhoben werden müssen. Dafür braucht es die notwendige Technologie für das möglichst lückenlose Monitoring aller produktionsrelevanten Prozesse und der Daten zu den Produkten. Und es braucht die Werkzeuge und das Wissen für die anschließende Analyse. Erst, wenn unser Wissen über alle Prozesse in einer Produktion, diverse Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen möglichst keine Näherungswerte mehr sind, sondern auf einer präzisen und in Echtzeit erhobenen Datenbasis beruhen, können wir auch großzügiger automatisieren. Leider sind wir noch nicht in allen Bereichen soweit.