Küchenhersteller Noch verschicken Küchenbauer wie Bulthaup vor allem eins: Luft

In Frachtflugzeugen, Schiffscontainern und auch auf Lkw kostet diese Arbeitsweise viel Platz. Mit dem Klimabewusstsein von heute kommt man kaum umhin zu sagen: Er wird verschwendet. So sieht das auch Bulthaup-Inhaber Eckert. Nicht besser wird es, wenn er, im WiWo-Podcast Chefgespräch, ergänzt, dass er das Nussbaumfurnier für die Bulthaup-Küchen in Portland im US-Bundesstaat Oregon einkauft und nach München fliegen lässt. Wenn also beispielsweise ein Kunde in San Francisco eine Bulthaup-Küche mit Nussbaumfurnier bestellt, hat diese in Teilen bereits zweimal den Atlantik überquert, ehe sie bei ihm aufgebaut wird. Nachhaltig ist anders. „Das ist aber die Logik unserer Industrie“, klagt Eckert.