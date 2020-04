Mittelständler in der Coronakrise „Das ist die bedrohlichste Situation, die ich erlebt habe“

Galeria Karstadt, Lufthansa, Daimler: Das sind nur einige große Unternehmen in Deutschland, die Probleme haben. Geraten Mittelständler da in Vergessenheit?

Ob wir die richtigen Hilfen bekommen, ist natürlich ein Punkt, der uns in unserer Branche umtreibt. Da ist die Sorge erstens, dass diese Programme nicht schnell genug helfen und zweitens, dass aktuell ein Problem nur verschoben aber nicht gelöst wird. Wir werden eine komplett andere Handelslandschaft haben, wenn die vielen Geschäfte in den Innenstädten die nächsten Monate nicht überstehen. Das bereitet mir große Sorgen.