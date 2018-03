Mittelstand: Dubiose Registeranbieter zocken Unternehmer ab

Schuld sei vor allem der „allgemeine Rückstand im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung“ und die „geringe bundesländerübergreifende Koordination“, schreiben Wissenschaftler des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn in einer Studie. Sie plädieren für einheitliche Lösungen, wie es sie in Österreich, in Dänemark oder im Vorreiterland Estland gibt. Davon würden nicht nur Gründer, sondern auch mittelständische Unternehmer profitieren. In Dänemark etwa gibt es die E-Box, einen digitalen Briefkasten, den alle Dänen besitzen. Darüber läuft nicht nur der Austausch mit sämtlichen Behörden, wichtige Dokumente können auch gleich digital unterschrieben werden.