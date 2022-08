Sustainable Impact Award 2022 Diese Unternehmen wollen Vorbilder der Nachhaltigkeit sein

Damit ist die HHLA in diesem Jahr ein Kandidat für den Sustainable Impact Award (SIA) in der Kategorie „Impact on Earth“. Bereits zum zweiten Mal verleihen WirtschaftsWoche und die Versicherung Generali den Nachhaltigkeitspreis. Die Jury hat dafür über 70 Bewerbungen geprüft, nun stehen die Finalisten in den drei Hauptkategorien fest. Wer den Preis entgegennehmen darf, erfahren die Bewerber und Bewerberinnen auf der Preisgala am 22. September 2022 auf dem EUREF Campus in Berlin. Doch für jeden der Finalisten gibt es gute Gründe, warum sie einen Preis verdient hätten.