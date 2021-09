Wertvolle Metalle in E-Auto-Batterien Jetzt steigen deutsche Unternehmen ins Batterierecycling ein

Angesichts der Tatsache, dass sich sowohl SMS als auch der australische Partner bereits in der Metallindustrie auskennen, ist dieser Schritt vielleicht gar nicht so groß, wie man meinen sollte. Denn in den Recyclingprozessen geht es vor allem um Metalle. Primobius will etwa Kobalt, Nickel, Lithium, Kupfer, Eisen, Aluminium und Kohlenstoff aus den Alt-Batterien gewinnen, alles begehrte Rohstoffe. „Wir werden noch in diesem Jahr mit der ersten Pilotanlage starten“, kündigt Ferkel an. In der ersten Stufe sollen so bis zu 1.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien recycelt werden. Im Vergleich mit manchem Konkurrenten steht Primobius damit noch am Anfang. Die kanadische Firma Li-Cycle etwa plant, mit einer neuen Anlage im US-Bundesstaat Alabama im kommenden Jahr eine Gesamtkapazität von 30.000 Tonnen zu erreichen.