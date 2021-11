Zwischenfinanzierungen Das Geschäft mit der Lücke

Holzner erhofft sich für die kommenden Jahre ein großes Wachstum auf dem Markt, besonders im Geschäft mit Asien. Gerade bei diesen grenz- und kontinentüberschreitenden Geschäften könne man kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) in Deutschland unterstützen. „Vielen fehlt natürlich das Knowhow, um in solchen Fällen Zahlungsvereinbarungen zu managen oder die Lieferanten zu durchleuchten.“ Modifi könne hier helfen, so sein Versprechen. Außerdem biete das Unternehmen seinen Kunden an, Währungsschwankungen auszugleichen: Wer ein in Dollar ausgewiesenes Produkt bestellt, könne trotzdem in Euro zahlen.