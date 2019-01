Netflix, American Express, Hello Fresh Die Zahlen des Tages

HelloFresh macht 2018 mehr Umsatz als erwartet – Aktie steigt kräftig



Der Kochbox-Versender HelloFresh hat im abgelaufenen Jahr seinen Umsatz stärker gesteigert als prognostiziert. Die Erlöse hätten sich um etwa 41 Prozent auf rund 1,28 Milliarden Euro erhöht, teilte das Berliner Unternehmen in der Nacht zu Freitag bei der Veröffentlichung von vorläufigen Zahlen mit. Dies liegt über den eigenen Erwartungen: HelloFresh hatte ein Plus von 32 bis 37 Prozent in Aussicht gestellt. Die im SDax notierte Aktie sprang zum Handelsstart in Frankfurt mehr als 14 Prozent in die Höhe.