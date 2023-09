Porzellan-Konzern: Chefwechsel bei Villeroy & Boch – Gabi Schupp übernimmt ab 2024

Der saarländische Porzellan-Konzern Villeroy & Boch bekommt eine neue Chefin. Gabi Schupp werde am 1. Januar 2024 Vorstandsvorsitzende des Familienunternehmens, teilte Villeroy & Boch am Dienstag mit. Damit übernimmt eine Managerin aus den eigenen Reihen den Chefsessel von Frank Göring, der sich künftig privaten Interessen widmen will.