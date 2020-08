Rechtsstreit bei SAP: EuGH soll Konflikt um Gewerkschafter in Aufsichtsräten lösen

Die Rolle von Gewerkschaften in den Aufsichtsräten von Europa-AGs wird ein Fall für den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt will von dem Luxemburger Gericht geklärt wissen, ob die Arbeitnehmer-Organisationen bei einer Societas Europaea (SE, „Europa-AG“) grundsätzlich ein Recht auf Sitze im mitbestimmten Aufsichtsrat haben, wie dies bei einer deutschen Aktiengesellschaft (AG) der Fall ist.