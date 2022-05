Hauptversammlung: Hedgefonds-Debakel kostet Allianz mehr als vier Milliarden Euro

Die Verluste von US-Investoren mit ihren Hedgefonds kosten die Allianz jetzt schon deutlich mehr als vier Milliarden Euro. Seit der Verkündung der ersten, rund 3,5 Milliarden Dollar schweren Vergleiche mit Pensionsfonds und anderen Großanlegern im Februar habe der Versicherer eine weitere Milliarde Dollar im Zusammenhang mit den „Structured Alpha“-Hedgefonds ausbezahlt und weitere Vergleiche geschlossen, sagte Vorstandsmitglied Renate Wagner auf der Hauptversammlung in München. Vorstandschef Oliver Bäte stellte den Aktionären in Aussicht, dass die Allianz das Hedgefonds-Debakel schon bald hinter sich lassen könnte. Er setze auf eine „zügige und abschließende Einigung“ mit Klägern und Behörden. Nach Analystenschätzungen könnte die Summe von Vergleichen mit Investoren und Strafen der Behörden in den USA mehr als fünf Milliarden Euro erreichen.