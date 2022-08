Münchner Dax-Konzern und Versicherer US-Hedgefondshorror: Finanzaufsicht BaFin schreitet bei der Allianz ein

Das Hedgefondsdebakel der Allianz in den USA führt auch zu Konsequenzen in Deutschland: Die Finanzaufsicht BaFin drängt die Allianz infolge des Skandals dazu, ihre internen Kontrollen zu verbessern. Die Behörde habe dem Dax-Konzern vor einigen Wochen ein Schreiben zugestellt, in dem sie konkrete Forderungen aufliste, erfuhr die WirtschaftsWoche von Insidern aus dem Allianz-Umfeld. Die Aufseher verlangten unter anderem, die Allianz solle Verantwortlichkeiten klarer regeln.