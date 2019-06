US-Onlineversicherer Lemonade zieht in den Preiskampf um deutsche Mieter und Hausbesitzer

Ärger mit der teuren Hausratversicherung? Das mit vielen hundert Millionen Dollar geförderte US-Insurtech Lemonade verspricht ab sofort auch deutschen Eigenheimbesitzern und Mietern Abhilfe. Mit Unterstützung von Axa Deutschland nimmt das 2016 in New York an den Start gegangene Unternehmen die seit geraumer Zeit in Aussicht gestellte Expansion nach Europa in Angriff. Via App oder Website sollen Versicherungen verbraucherfreundlich abgeschlossen und Schadenmeldungen schnell und unbürokratisch bearbeitet werden – und das auch noch kostengünstig: Die Palette der Beitragsraten soll bei weniger als fünf Euro pro Monat starten und orientiert sich an den tatsächlich zu versichernden Werten.