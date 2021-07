Unwetter: Versicherer fürchten höchste Schadenssumme durch Unwetter seit acht Jahren

Doch auch der Juni war schon teuer, und nicht nur in Deutschland. Ein Schwerpunkt der Unwetter lag bislang im Süden und in den Alpen. Beispiel Schweiz: „Insgesamt gesehen ist es bislang für die Allianz Suisse ein absolutes Rekordjahr, was Nat-Cat-Schäden anbelangt“, sagt ein Sprecher der Allianz in Zürich. „Nat Cat“ ist die bei Versicherungen übliche Abkürzung für Naturkatastrophen.