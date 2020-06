US-Notenbank: Erholung der US-Wirtschaft wird sich laut Fed noch hinziehen

„Angesichts der jüngsten und in der Summe ziemlich erfreulichen US-Wirtschaftsdaten ist es Fed-Chef Powell bei seinem Auftritt vor dem Ausschuss natürlich etwas schwerer gefallen, bei der Einschätzung der Lage der US-Ökonomie nachhaltig negativ zu klingen, um so das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten nicht zu deutlich anziehen zu lassen“, so das Resümee von Ökonom Tobias Basse von der NordLB.