Alphabet-Aktiensplit 2022 Aus eins mach zwanzig: Was Anleger zum Split wissen müssen

Ja, es gibt viele Beispiele. In den USA hat im August 2021 Tesla einen Aktiensplit im Verhältnis fünf zu eins durchgeführt. Auch Tesla wollte die Aktie damit explizit einer breiteren Investorenbasis zugänglich machen – mit Erfolg. Die Tesla-Aktie zog nach dem Aktiensplit erneut an.

In Deutschland hat vor gut zweieinhalb Jahren Puma seine pro Stück 557 Euro kostende Aktie in zehn Aktien im Wert von 55,70 Euro geteilt. Anfang August 2020 splittete der Strahlen- und Medizintechnikspezialist Eckert und Ziegler seine Aktien im Verhältnis eins zu drei. Auch Dax-Konzerne wie SAP, Siemens, Beiersdorf, Henkel, BASF, Merck, Eon und Fresenius haben schon ihre Aktien gesplittet – das ist allerdings schon zwischen sechs und 21 Jahren her.