Bundesbank: BIZ-Manager Nagel könnte Weidmann-Nachfolger werden

Nagel ist SPD-Mitglied und arbeitete zwischen seinem Volkswirtschaftsstudium in Karlsruhe und der Promotion als Referent für den SPD-Parteivorstand in Bonn. Der Ökonom war 17 Jahre lang bei der Bundesbank tätig – davon sechs Jahre im Vorstand. 2017 verließ er die Notenbank. In seiner Zeit als Bundesbank-Vorstand hat er die Anleihekäufe der EZB kritisch kommentiert – was beim Ampelkoalitionär FDP auf Zustimmung stoßen dürfte.