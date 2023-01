Börsenwoche Editorial : Zukunftsfähige Altersvorsorge bleibt Eigenverantwortung

Angesichts der jüngsten Börsenschwäche überraschend gut, wie die Umfrageergebnisse zeigen. Während der Anteil der Anleger insgesamt relativ stabil blieb, steigt er bei 18- bis 29-Jährigen kontinuierlich – auch im vergangenen Jahr. Richtig so, Leute! Denn gerade meine Generation steht vor einem langen Berufsleben mit drohenden Finanzdebakeln, gespeist aus überbordenden Rentenbeiträgen und einem krisenbedingt immer größer werdenden Schuldenberg.

Im Bundesfinanzministerium ist guter Rat angesichts des Rentendilemmas offenbar unbezahlbar. Deutschland hat eine leistungsfähige Wirtschaft, das Geld reicht für ein umverteilendes Sozialsystem. Trotzdem ist das Rentensystem grundmarode – sicher ist nur, dass die Rente langfristig auf wackligen Beinen steht. Und dass eine Reform dringend her muss. Der nun angesetzte Kleckerbetrag von zehn Milliarden Euro für die Aktienrente sind eine Enttäuschung für alle, die auf die versprochene Zeitenwende gehofft hatten. Wer sich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen will, muss selbst aktiv werden. Junge Menschen haben das verstanden.