Bei Hewlett Packard Enterprise, Accenture, der Hypovereinsbank und den Berliner Wasserbetrieben können Frauen in Deutschland am besten Karriere machen. In Zeiten des Fachkräftemangels bemühen sich etliche Unternehmen um die Förderung von Frauenkarrieren – aber nicht alle haben denselben Erfolg. Hewlett Packard Enterprise behauptet sich nun schon zum fünften Mal beim Frauen-Karriere-Index (FKI) auf Rang eins.