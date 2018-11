2. Nehmen Sie immer eine ausgedruckte Version Ihrer Präsentation und Ihrer Notizen mit oder schicken Sie sich eine Version an Ihr Smartphone. Sogar dann, wenn Sie Ihren Laptop im Flugzeug oder Zug vergessen, haben Sie so später immer noch alles Inhaltliche zur Hand.



3. Machen Sie sich schon vorher klar: Es kommt im Wesentlichen auf Sie an und auf das, was Sie sagen, nicht auf die Folien. Wenn Sie nicht gerade einen neuen Werbespot vorspielen wollten oder das neueste Designkonzept in allen schillernden Farben und Formen demonstrieren sollten, sind Folien ganz häufig entbehrlich. Nichts überzeugt so sehr, wie Sie mit dem, was Sie erzählen. Im Zweifel geht es auch ohne Folien.