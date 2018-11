Universum Young Professional Survey 2018: Zu diesen Unternehmen wollen junge Berufstätige

Als Unternehmen müsse man daher klar herausarbeiten, was in der eigenen Kultur eine bessere Vereinbarkeit bedeute. In einem Konzern könnten das flexible Teilzeitarbeitsmodelle sein, in einer arbeitsintensiven Beratung dagegen die Möglichkeit, Sabbaticals zu nehmen. Tina Smetana rät Personalverantwortlichen, potenziellen neuen Mitarbeiter mit solchen konkreten Beispielen zu erklären, wie in der Firma Arbeit und Leben ins Gleichgewicht gebracht werden können – und auf ein schwammiges Schlagwort wie „Work-Life-Balance“ im Zweifel zu verzichten. Denn, so Smetana: „Je konkreter die Beispiele, desto glaubhafter ist die Botschaft für die Bewerber.“