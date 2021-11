Chiolerio beantwortet beide Fragen mit ja – denn sie ist ihre eigene Zielgruppe. „Ich war selten so einsam als zu der Zeit, als ich an einem Tisch in einem Café mit meinem Laptop gearbeitet habe – obwohl überall Menschen waren, habe ich niemanden kennengelernt“, sagt die Gründerin. Twostay ist ein Zwischending zwischen WeWork, wo einzelne Arbeitsplätze für häufig gar nicht so wenig Geld gemietet werden können, und dem guerrilamäßigen Arbeiten in einem vollen Coffee Shop. Twostay verwandelt dazu in diesen Nebenzeiten kooperierende Laden- oder Gastronomieflächen in kleine Büros, inklusive stabilem W-Lan. Im besten Fall profitieren Gastronomen und Gäste: Gastronomen verdienen zusätzlich Geld in Zeiten, in denen wenig los ist, und Remote-Worker habe ein flexibles Büro, das noch günstiger ist als ein WeWork.