eSelly bei „Die Höhle der Löwen“ „Das kann etwas ganz Großes werden, das muss in die Welt hinaus“

Braucht es denn wirklich noch einen weiteren digitalen Kanal, um Produkte zu verkaufen?

Tiktok wurde am Anfang auch belächelt, da es so viele Social-Media-Apps mit großer Reichweite gab. Heute traut sich die jüngere Generation, ihr Gesicht in die Kamera zu halten und als Influencer auch Produkte zu erklären. Es ist viel effizienter, mal eben kurz die besten Angebote in einem Video zu erklären. Und eSelly ist ein Produkt, das auch von Einzelhändlern bedient werden kann, die bislang vielleicht nicht von einer App oder einem Marktplatz begeistert sind. Sie können mit wenigen Klicks 20 Produkte in zwei Minuten einstellen. Oder sie starten an einem regnerischen Tag ohne große Umsätze nach Ladenschluss noch eine Live-Verkaufsshow, um den Tagesumsatz zu retten.



Derzeit verdienen Sie Ihr Geld über Provisionen der gewerblichen Anbieter. Wie läuft das?

Wir müssen natürlich Überzeugungsarbeit bei den Anbietern leisten, das ist uns bewusst. Aber wir hoffen, dass sich immer mehr Kunden mit der Plattform befassen und die Vorteile für sich entdecken: Erstmal stehen Nutzerinnen und Nutzer zwischen 18 und 49 Jahren im Fokus. Aber wir glauben, dass es wie bei TikTok sein kann: Wenn sich jüngere Menschen damit beschäftigen, kann es schnell zum Trend werden. Und dann schauen auch die Gruppen hin, die es sich vorher nicht vorstellen konnten, per Stream oder per Video etwas anzubieten. Dazu kommt: Jüngere Nutzerinnen und Nutzer wollen unterhalten werden und keine langen Texte lesen.