Gründen mit Handicap Behindert? Von wegen!

Wenn es um die Eigenschaften geht, die erfolgreiche Gründer mitbringen müssen, ist oft die Rede von Disziplin und Geduld, von Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Wer ein Unternehmen aufbauen will, der oder die darf auch in schwierigen Zeiten nicht direkt das Handtuch werfen. All das hat Tim Herwig bewiesen, als er sich aus dem Koma zurück ins Leben kämpfte. Und doch denkt kaum jemand, wenn er überlegt, wer all diese unabdingbaren Kompetenzen eines Entrepreneurs mitbringt, an Menschen mit Behinderung. Ein blinder Fleck, wie nicht nur die Geschichte von Tim Herwig zeigt. Und einer, der oft genug dazu führt, dass Investoren Geschäftsideen, die ebenso lukrativ wie gesellschaftlich relevant sind, zu selten auf dem Radar haben.