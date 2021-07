Gründungsstandort Labore sollen Biotechfirmen nach Sachsen locken

Bei allem Optimismus ist klar: Bis zum Top-Gründungsstandort ist es noch ein sehr weiter Weg. So entstehen nur acht Prozent der Nachwuchsfirmen laut dem Deutschen Start-up-Monitor in den fünf ostdeutschen Bundesländern. Einzelne erfolgreiche Gründer sind zwar in Leipzig groß geworden, so finden sich beispielsweise unter den Alumni der HHL Leipzig Graduate School of Management der Mitgründer des Hotel-Vergleichsportals Trivago, Rolf Schrömgens. Oder Hannes Wiese, Mitgründer und Finanzchef des inzwischen börsennotierten Online-Modehändlers About You. Der Stadt treu geblieben ist aber keiner von ihnen, Trivago entstand in Düsseldorf, About You in Hamburg, viele weitere gingen ins nahe Berlin. Immerhin: Mit dem Fahrradverleiher Nextbike und dem Modehändler Spreadshirt schmücken zwei verbrauchernahe Start-ups die Leipziger Gründerszene.