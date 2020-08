Onlinehandel Wie Start-ups die Retouren-Flut bekämpfen

Presize und Fision werben ihrerseits bei Modemarken mit eigenen Onlineshops um Kooperationen. Denn anders als reine Händler können diese Schnittmuster oder sogar 3D-Modelle der Kleidungsstücke zur Verfügung stellen. Sind die Daten nicht vorhanden, werden zumindest die Größentabellen der Marken berücksichtigt.



„Die Textilindustrie ist nicht unbedingt die schnellste bei der Digitalisierung“, sagt Fision-Chef Metzler. „Die Coronakrise, in der online zeitweise der einzige Verkaufskanal war, hat viele Unternehmen wachgerüttelt.“ Knapp 40 Neukunden habe Fision seit dem Ausbruch der Pandemie gewonnen. Bis zum Frühjahr des kommenden Jahres will der Gründer eine Finanzierungsrunde in zweistelliger Millionenhöhe auf die Beine stellen.