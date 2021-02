Thermomix-Erfinder investiert Vorwerk beteiligt sich an Putzmittel-Start-up Everdrop

Vorwerk ist nun einer von drei Investoren in einer Finanzierungsrunde in Höhe eines niedrigen achtstelligen Betrags, wie die WirtschaftsWoche erfahren hat. Hauptinvestoren sind HV Capital von Holtzbrinck Ventures sowie der Wagniskapitalgeber Felix Capital aus London. Die Briten sind bekannt für ihre Investitionen in der Konsumgüterbranche. So investierte Felix Capital etwa in den Online-Essenslieferdienst Deliveroo, das Amsterdamer E-Bike-Unternehmen Vanmoof, das schwedische Hafermilch-Unternehmen Oatly und in Peloton, das aufstrebende New Yorker Spinningrad-Start-up.