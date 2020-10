Update für die Immobilienrente Warum Start-ups jetzt im großen Stil Häuser von Senioren kaufen

Interessenten gibt es dennoch einige: Anfragen für einen Beratungstermin erreichten die Verbraucherzentrale im Wochentakt, berichtet Mai. Größere Streitfälle erlebt der Finanzexperte dabei noch nicht – der Markt ist jung und die meisten Anbieter sind in der Ankaufphase. „Streitfälle etwa zur Instandhaltung werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren erleben“, sagt Mai. Vereinzelt jedoch nutzen schwarze Schafe in der Branche die Unerfahrenheit der älteren Generation aus. Das kann bis zum Verlust des Zuhauses führen.