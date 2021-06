Hochschulranking Das sind die besten Unis für BWL

„Zusammen mit der praxisnahen Ausbildung erhalten die ESBler ein gutes Rüstzeug für ihren Berufsweg“, sagt Wagner. Jan Weitzel will vorher noch einen Master absolvieren. Allerdings nicht im beschaulichen Reutlingen. Die Zeit in Dublin habe ihn geprägt, erzählt der Student. „Das ist dann doch mehr als ein Erasmus-Semester, bei dem man erst kurz vor der Abreise so richtig angekommen ist“, sagt Weitzel. Deshalb schaut er sich nun wieder im Ausland nach Master-Studiengängen um. London und das niederländische Maastricht stehen in der engeren Auswahl. Mannheim-Absolventin Röller hat schon Auslandsaufenthalte in den USA, Neuseeland und Brasilien hinter sich.



Neben diesen internationalen Erfahrungen eint Weitzel und Röller das Engagement an ihren Top-Hochschulen: Röller war während ihres Studiums Mitglied der Studierendenvertretung. Weitzel leitet in Reutlingen das Studierendenbüro und organisiert dort mit seinen Kommilitonen einen Weihnachtsball, Schnitzeljagden und eine Charity-Fahrradtour über 1200 Kilometer, für die die Studentinnen und Studenten Sponsoren anwerben.