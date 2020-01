WHU-Professorin Kammerlander „Zu viele Abschlussarbeiten werden kaum gelesen“

Sie selbst sind zwar BWL-Professorin, haben aber ein Diplomstudium in Physik absolviert. Wie haben Sie die eigene Abschlussarbeit erlebt?

Meine Diplomarbeit trug den Titel „Metallized DNA: Synthesis, Analyses und Properties“ und wurde mit der Note 1,0 bewertet. Kurz gesagt, habe ich darin versucht, kleine Silber-Nanopartikel in bestimmten Mustern auf einem Gitter aus künstlicher DNA wachsen zu lassen. Das war echte Grundlagenforschung. Manche der durchgeführten Versuche gelangen, viele scheiterten. Ich erinnere mich an viel, viel Arbeit, aber auch an viel Spaß. Und an das Gefühl, an etwas Neuem, etwas Eigenständigem zu arbeiten.