Aufklärung in Unternehmen nötig Rassismus? Aber hier doch nicht!

Mehr als jeder Dritte sagte demnach, dass es ihm nicht wichtig sei, sich gegen Rassismus einzusetzen. Fast ein Drittel der Beschäftigten gab zudem an, bei rassistischen Vorfällen in ihrem Unternehmen nicht sofort ihre Vorgesetzten zu informieren. Die Mehrheit der Deutschen ist sich nicht einmal bewusst, welche Nachteile Menschen wegen ihrer Hautfarbe im Job erfahren: Mehr als 70 Prozent der Befragten gaben an, am Arbeitsplatz noch nie eine rassistische Diskriminierung von Kollegen erlebt zu haben. Dabei sind solche Ungerechtigkeiten, wenn man die potenziell Betroffenen selbst befragt, keine Seltenheit in deutschen Unternehmen: Jeder fünfte fremd aussehende Mensch wurde hierzulande im Job schon aufgrund seiner ethnischen Herkunft diskriminiert.