Auswertung von Stellenbörsen   In diesen Branchen sind ukrainische Flüchtlinge besonders willkommen

Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine sich derzeit in Deutschland exakt aufhalten, das lässt sich kaum sagen. Klar ist nur eines: Es sind sehr viele. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilte jüngst mit, insgesamt seien seit Kriegsbeginn gut 600.000 Flüchtlinge in Deutschland registriert worden. Doch die Einschränkung folgte auf dem Fuße: Ein Teil von ihnen dürfte in andere Länder weitergereist oder inzwischen in die Ukraine zurückgekehrt sein.