Corona-Krise „Auch die Agentur für Arbeit ist überlastet“

Viele Unternehmen sind derzeit noch damit beschäftigt, die drängendsten Probleme des Alltags zu lösen, die nun mit der Coronavirus-Krise über sie herein brechen: Wie können die Mitarbeiter im Homeoffice weiterarbeiten? Wie kann das dichte Gedränge zur Mittagszeit in der Kantine verhindert werden? Wie kann das Unternehmen sicherstellen, dass die Mitarbeiter nicht auf der Arbeit an Covid-19 erkranken?