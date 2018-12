EntscheidungsMacher Wie Vonovia-Chef Rolf Buch ein Immobilienimperium formte

An Herausforderungen fehlt es trotzdem nicht. Das Image der Branche ist immer noch mies. Buch wollte kürzlich eigentlich den gesamten Wohnungsbestand in Deutschland modernisieren lassen und anschließend die Mieten erhöhen. Nach heftigen Protesten reagierte er in der vergangenen Woche: „Wir werden unsere Investitionsstrategie dramatisch ändern.“ An seinem Plan, 2019 in Deutschland 2900 Wohnungen zu bauen, will er trotzdem festhalten.