Personalberater-Ranking Konzerne? Nix wie weg!

Eine Konzernkarriere und das damit verbundene Prestige verlieren so an Bedeutung. Und das Familienunternehmen wird zum Sehnsuchtsort. Und zwar zu einem, der sich im Alltag schnell entzaubern kann. Denn auch in mittelständischen Unternehmen gibt es schließlich Sparrunden. Und auch wenn sich viele inhabergeführte Unternehmen für ihren Verantwortungssinn rühmen: Nicht selten steht dafür ein Patriarch, mit dem die Manager erst einmal klarkommen müssen. Viele, so die Erfahrung von Personalberaterin Westdorf, sind ernüchtert, wenn sie erleben, wo sich der Chef so alles einmischt – und dass ihnen zugesagte Handlungsspielräume dann doch schnell schrumpfen.