Deutschlands wertvollste Arbeitgeber: Ein Bekenntnis zur Region wird honoriert

Selbst Unternehmen, die in ihrem Kerngeschäft nicht viel mit der Region zu tun haben, ist lokales Engagement wichtig. Nur ein Beispiel: 30.000 Pixi-Bücher verschenkte die Deutsche Börse zusammen mit der Stiftung Lesen an 500 hessische Kitas mit dem Titel „Marktplatz für Tiere“. Worum es in der Geschichte geht? Sechs Tierfiguren finden gemeinsam heraus, was Handel, Tausch und Besitz sind. Zum Auftakt der Aktion las Top-Manager Nicolas Nonnenmacher von der Deutschen Börse dann auch selbst im Kinderzentrum Niddagaustraße in Frankfurt vor.