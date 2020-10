Greator Festival Funktioniert Coaching auch per Videokonferenz?

Das wird gerade beim Vortrag „Glück ist tierisch“ von Daniela Ben Said offensichtlich. Sie erzählt locker und unterhaltsam von den Tieren auf ihrem Bauernhof, und erklärt, was sich die Zuschauer von ihnen abschauen können. So wie vom Shetlandpony Titus. Der hat laut Ben Said vor nichts und niemandem Angst. „Er weiß nicht, dass er klein ist“, erzählt sie, „Er stellt sich vor die großen Pferde und sagt: ‚Wow, ich weiß zwar nicht, wie ich drankomme, aber ich haue dir einen auf die Schnauze.‘“ Genau so sollten auch die Zuschauer nicht an sich zweifeln.



So folgen noch weitere Beispiele von ehrlichen Eichhörnchen, von der entspannten Schildkröte Morla, die sogar von einem Mitarbeiter ins Studio gebracht wird und von den meinungsstabilen und nicht etwa sturen Eseln Gustav und Horst. Und bei den Zuschauern kommt das Thema gut an. Unzählige Male schreiben sie „haha“, oder „tierisch guter Vortrag“. Und das nicht nur am Ende der Präsentation. Doch was fehlt: die tatsächlichen Lacher und der Applaus nach einer gelungenen Anekdote.



