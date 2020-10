Paare in der Pandemie Diesen Einfluss haben Corona, Geld und Psyche auf Beziehungen

Wie erklären Sie das?

Eine Erklärung könnte sein, dass die Auswirkungen auf den anderen Partner bei psychischen Problemen derart groß sind, dass der Gesunde möglicherweise die Beziehung beenden will. Das kann so sein, auch wenn er oder sie selbstlos in der Beziehung handeln will. Oft sind Angehörige selbst irgendwann psychisch beeinträchtigt, weil der Alltag sehr belastend und aufreibend sein kann. Es kann aber auch sein, dass es Angehörigen schwerer fällt, Verständnis für Krankheiten aufzubringen, die schwerer zu durchschauen sind. Im widrigsten Fall zeigen die Kranken nicht mal Dankbarkeit für den Einsatz. Diese Interpretation geht aber über die reinen Daten hinaus, die wir auswerten konnten.