Per Nachnahme bezahlen 2022 Per Nachnahme bezahlen: Das sind die Vor- und Nachteile

Gerade seit Beginn der Coronakrise bestellen die Menschen in Deutschland immer mehr zu sich nach Hause, anstatt in Läden einzukaufen. Dabei bezahlen die meisten online per Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte. Doch durch die Zahlungsweise „per Nachnahme bezahlen“ gibt es auch die Möglichkeit bei dem Paketzusteller direkt zu bezahlen. Wir zeigen was dabei zu beachten ist und welche Vor- und Nachteile sich durch das Bezahlen an der Haustür ergeben.