(Un)geliebte Weihnachtsgeschenke 10 Fragen, die sich jeder nach der Bescherung stellt

Wochenlang sich auf die Suche nach den perfekten Geschenken machen, diese besorgen und einpacken. Der Zeitaufwand in der Weihnachtszeit ist groß. Doch der Beschenkte muss das auch zu schätzen wissen. „Wenn man an dem Geschenk merkt, dass es viele Gedanken gekostet hat – dann ist es umso wertvoller“, so Siller. Enttäuschung kann jedoch entstehen, wenn ein ungleiches Maß an Mühe herrscht. So vermittelt eine einfallslose Flasche Wein oder ein Körperpflegeset oft einen negativen Eindruck.