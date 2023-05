Abstimmung auf Hauptversammlungen Stimmrechtsberater: Die heimliche Macht im Hintergrund

Für TotalEnergies könnte es am 26. Mai ungemütlich werden. An diesem Tag findet die Hauptversammlung des französischen Öl- und Gaskonzerns statt. Die aktivistische Aktionärsgruppe „Follow This“ aus den Niederlanden will dann beantragen, dass sich das Unternehmen zu strengeren Emissionszielen verpflichtet. Dafür haben sich die Niederländer mit anderen Investoren zusammengetan.