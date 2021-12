Bitcoin steigt wieder Nach dem Krypto-Crash: Das sollten Anleger jetzt wissen

Ganz klar sind die Gründe für den Kurssturz nicht, es kursieren diverse Erklärungsversuche unter Analysten und Marktbeobachtern. Grundsätzlich bleibt auch der Kryptomarkt von der allgemeinen Verunsicherung an den Börsen nicht verschont. Sorge um die neue Coronavariante Omikron haben auch Bitcoiner und Kryptoenthusiasten verunsichert. Viele Analysten machen daher nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate schlicht Gewinnmitnahmen für den Einsturz verantwortlich. Gerade am Wochenende könnten die an den weniger liquiden Märkten für enorme Schwankungen sorgen. Nicht nur die Kryptomärkte bekommen die Unsicherheit zu spüren, auch Tech-Aktien wie Tesla oder Robinhood verloren stark an Wert.



Auch die Aussichten auf die kommenden Tage dürften Anlegern Sorgen bereitet haben. Am Mittwoch werden in den USA einige Kryptomanager vor dem Repräsentantenhaus befragt. Mit dabei sein soll unter anderem der Chef der Kryptobörse Coinbase. Anleger befürchten, die US-Regierung unter Präsident Biden könnte Kryptowährungen deutlich strenger regulieren und damit den Kursanstieg an den Märkten vorerst abwürgen.