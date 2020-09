Börse für Einsteiger – Teil 1 Warum Vermögensaufbau mit Aktien?

Die Grundsatzentscheidung, ob Du überhaupt und welchen Teil Deines Vermögens Du in Wertpapiere investieren willst, sollte bereits erfolgt sein. Ich werde Dir nicht sagen, wie viel von Deinem Vermögen Du in Aktien, Anleihen oder andere Anlageklassen investieren sollst. Das hängt viel zu sehr von Deinen individuellen Verhältnissen und Anlagezielen ab. Verraten will ich allerdings, dass sich in der Vergangenheit mit Aktien die besten Anlageerfolge erzielen ließen.